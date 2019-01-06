اونلاين | يلا شوت الجديد .. مشاهدة الوداد والرجاء بث مباشر كورة لايف HD الوداد ضد الرجاء مجاناً عبر Bein Sport HD HD Yalla Shoot

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موقعة من العيار الثقيل ينتظرها عشاق كرة القدم العربية بشكل عام والكرة المغربية بشكل خاص وذلك اليوم الاحد الموافق السادس من شهر يناير لعام 2019 ميلاديا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة بين الرجاء والوداد، في المباراة التي تقام بينهما ضمن مؤجلات كورة 360 الجولة العاشرة لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم، مشاهدة مباراة الرجاء والوداد بث مباشر اليوم الأحد 6-1-2019 في الدوري المغربي.

ملعب مركب محمد الخامس يفتح أبوابه لاستقبال الموقعة المثيرة اليوم بين فريق الوداد البيضاوي والرجاء المغربي ويحتل فريق الوداد قبل مباراة اليوم قمة ترتيب البطولة برصيد 24 نقطة، جمعها من 12 لقاء، بعدما نجح في تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين فقط، ونجح لاعبوه في تسجيل 18 هدف بينما تلقت شباكه 8 أهداف، ويسعى الفريق لمواصلة الانتصارات والابتعاد بالصدارة، وسيعول الوداد في مباراة اليوم على كلا من وليد الكرتي واوناجم وويليام جيبور لقيادة الفريق للفوز، بث مباشر مشاهدة مباراة الرجاء والوداد اليوم الأحد 6-1-2019 لايف في الدوري المغربي.

فريق الرجاء البيضاوي هو صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم يمني النفس، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم في ديربي الدار البيضاء، حيث يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 5 لقاءات بينما تلقى هزيمة وحيدة في الدوري، وسيعول الإسباني جاريدو المدير الفني للفريق كثيرا على جهود محمود بن حليب مهاجم الفريق للفوز، لايف شاهد مباراة الرجاء والوداد بث مباشر اليوم الأحد في الدوري المغربي.

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