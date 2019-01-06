اونلاين | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الاردن واستراليا مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاردن واستراليا بث مباشر يوتيوب رابط الاسطورة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الآسيوية والتي انطلقت فعاليتها أمس السبت بمباراة البلد المستضيف الإمارات ضد البحرين، هذا ويقع منتخبي الأردن وأستراليا في صفوف المجموعة الثانية بجانب المنتخب السوري والمنتخب الفلسطيني، يُذكر أن البطولة سوف تستمر إلى قرابة الشهر حيث تنتهي في الأول من فبراير، وكان قد تم تقسيم المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات يصعد من كل مجموعة الأول والثاني بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث.

وضمت المجموعة الأولى صاحب الأرض المنتخب الإماراتي بالإضافة إلى منتخب البحرين وكانت بينهما المباراة الافتتاحية وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، هذا بالإضافة إلى منتخبي الهند وتايلند، وفي المجموعة الثالثة يقع منتخب الفلبين بجانب منتخب كوريا الجنوبية ومنتخبي الصين وقيرغيزستان، وضمت المجموعة الرابعة منتخب إيران بجانب منتخبات اليمن وفيتنام والعراق، بينما ضمت المجموعة الخامسة الأخضر السعودي بجانب العناب القطري بالإضافة إلى منتخبي كوريا الشمالية ولبنان، وفي المجموعة السادسة والأخيرة يقع الساموراي الياباني بجانب منتخبات أوزبكستان وتركمانستان وعمان.

توقيت مباراة الأدرن وأستراليا

من المقرر أن يقام اللقاء في الأوقات التالية: 2:00 مساءً بتوقيت السعودية، 1:00 مساءً بتوقيت مصر، 1:00 مساءً بتوقيت فلسطين، 1:00 مساءً بتوقيت الأردن، 1:00 مساءً بتوقيت سوريا، 1:00 مساءً بتوقيت لبنان، 2:00 مساءً بتوقيت العراق، 1:00 مساءً بتوقيت السودان، 2:00 مساءً بتوقيت اليمن، 1:00 مساءً بتوقيت ليبيا، 12:00 مساءً بتوقيت تونس، 12:00 مساءً بتوقيت الجزائر، 12:00 مساءً بتوقيت المغرب، 3:00 مساءً بتوقيت الإمارات، 2:00 مساءً بتوقيت البحرين، 3:00 مساءً بتوقيت سلطنة عُمان، 2:00 مساءً بتوقيت الكويت، 2:00 مساءً بتوقيت قطر، 11:00 صباحًا بتوقيت موريتانيا، 2:00 مساءً بتوقيت جزر القمر، 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش GMT.