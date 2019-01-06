اونلاين | رابط يلا شوت (Jordan) - بث مباشر مباراة الاردن واستراليا اليوم كورة لايف .. مشاهدة مباراة الاردن ضد استراليا

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في تغطية كاملة من موقع يلا شوت الجديد لكاس امم اسيا 2019 نتابع اليوم بث مباشر مباراة استراليا والاردن اليوم الاحد الموافق 6-1-2019 ضمن فعاليات الجولة الاولي من دور المجموعات في كاس امم اسيا 2019 حيث تجمع المجموعة الثانية فرق استراليا والاردن وسوريا وفلسطين وتقام اليوم اول مباراة في المجموعة الثانية مباراة استراليا والاردن بث مباشر في موقع يلا شوت الجديد اون لاين وبجودة اتش دي ليتيح الي مستخدمي الموقع متابعة مباشرة لمباريات كاس امم اسيا ويدخل فريق استراليا اليوم اللقاء وعينه علي الثلاث نقاط ليحتل المركز الاول في المجموعة وبذلك يكون قد قطع نصف المشوار نحو التاهل الي الادوار التالية وتخطي دور المجموعات ويتسلح منتخب استراليا بالخبرة والتاريخ ومجموعة متميزة من اللاعبية الدولية الذي يسعوا الي اقتناص الثلاث نقاط وتقديم مباراة كبيرة تليق باسم المنتخب الاسترالي .

تفاصيل حول بث مباشر مباراة استراليا والاردن

مشاهدة مباراة استراليا والاردن لايف في موقع يلا شوت الجديد بسرعات عالية يدخل الاردن لقاء اليوم بعد ان اختتم تدريباته امس استعداد للعب اول لقاء في بطولة كاس امم اسيا 2019 ضد منتخب استراليا وقد تدرب الفريق علي بعض الجمل الفنية ووضع المدير الفني اللمسات الاخيرة التي سوف يلعب بها الاردن امام منتخب الكانغارو وقد جمع الفريقين 7 مباريات تعادلو في مبارتين وفاز المنتخب الاسترالي في 3 مباريات وفاز منتخب الاردن في مبارتين ومن المتوقع ان تكون مباراة استراليا والاردن مباراة قوية علي المستوي الفني حيث قال مدرب الاردن انه سيواجه خبرة استراليا بالاداء المتميز والذكاء الكروي .

استراليا VSالاردن

البطولة : كاس امم اسيا 2019

القنوات الناقلة : بي ان سبورت ماكس 1 hd

الملعب : هزاع بن زايد

موعد المباراة

الساعة ال 2.00 مساءاً بتوقيت السعودية

الساعة ال 1.00 مساءاً بتوقيت مصر

الساعة ال 1.00 مساءاً بتوقيت فلسطين

الساعة ال 1.00 مساءاً بتوقيت الأردن

الساعة ال 1.00 مساءاً بتوقيت سوريا

الساعة ال 1.00 مساءاً بتوقيت لبنان

الساعة ال 3.00 مساءا بتوقيت الامارات