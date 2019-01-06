اونلاين | بث حي online .. مشاهدة مباراة الاردن واستراليا اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاردن فى كأس آسيا 2019 اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي online .. مشاهدة مباراة الاردن واستراليا اليوم مباشر | مشاهدة مباراة الاردن فى كأس آسيا 2019 اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة الأردن وأستراليا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق منتخب الأردن وأيضاً عشاق منتخب أستراليا، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأردن وأستراليا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأردن وأستراليا.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأردن وأستراليا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأردن وأستراليا في هذه المباراة الهامة في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

موعد مباراة الأردن وأستراليا

موعد مباراة الأردن وأستراليا، يستعد منتخب الأردن لملاقاة نظيره منتخب أستراليا في يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة كأس أمم آسيا 2019 م.

وتنطلق مباراة الأردن وأستراليا تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأردن وأستراليا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأردن وأستراليا، سوف تكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق خالد الغول هو معلق المباراة، وأخيراً سوف تكون مباراة الأردن وأستراليا منقولة بشكل حصري عبر قناة الكأس إكسترا HD1 المشفرة.