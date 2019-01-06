اونلاين | bein sport لايف | مشاهدة مباراة الاردن واستراليا بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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يتسهل المنتخبين الاسترالي والأردنى مباراتهم الأولى في نهائيات كأس الأمم الأسيوية 2019 والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تفتتح مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كلاً من استراليا وسوريا وفلسطين والأردن، ويخوض المنتخب الاسترالي مباراة اليوم في محاولة لاقتناص الفوز في أول مباراة له وتحقيق أول ثلاث نقاط، ويشارك المنتخب الاسترالى للمرة الرابعة في تاريخه حيث شارك في بطولة عام 2007 وخرج من الدور ربع النهائي أمام المنتخب الياباني، ثم شارك في بطولة عام 2011 وحصل على المركز الثاني كذلك أمام المنتخب الياباني، ثم كانت آخر مشاركاته في البطولة الماضية 2015 والتي استطاع الحصول على لقبها، ويسعى المنتخب الاسترالي لتحقيق الإنجاز السابق مرة أخرى.

أما المنتخب الأردني الذي يشارك في هذه البطولة للمرة الرابعة في تاريخه وكانت أفضل إنجازات المنتخب الأردني عندما خرج من دور ربع النهائي ببطولة عام 2004 أمام المنتخب الياباني، كما خرج المنتخب الأردني أيضاً من الدور ربع النهائي لبطولة عام 2011 أمام منتخب أوزبكستان، وكانت آخر مشاركات المنتخب الأردني في البطولة الماضية عام 2015 وخرج من دور المجموعات عندما جاء ترتيبه بالمركز الثالث بالمجموعة الرابعة.

تاريخ مواجهات المنتخبين السابقة:

تقابل المنتخبين الاسترالي والأردني في 4 مباريات سابقة كانت كلها خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن القارة الأسيوية، وكان المنتخب الاسترالي قد فاز في مبارتين وحقق المنتخب الأردني الفوز في مبارتين أيضاً.

موعد المباراة:

تقام المباراة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتبث في تمام الساعة الـ3.00 مساءً بتوقيت الإمارات، الساعة الـ2.00 مساءً بتوقيت السعودية (الساعة الـ11.00 بتوقيت جرينتش).

القنوات الناقلة:

حصلت قنوات بي إن سبورت وقنوات الكأس على حقوق بث هذه البطولة، بالإضافة إلى بعض القنوات الأجنبية الأخرى، وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وقناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR، وقناة Alkass EXTRA One HD، وقناة Alkass EXTRA Two HD.