اونلاين | يلا شوت.. مشاهدة مباراة الترجي والنادي الافريقي بث مباشر يلا شوت حصري اليوم رابط يوتيوب بجودة عالية HD

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دربي تونس العاصمة أو دربي العاصمة هي المباراة الكبيرة التي تجمع أكبر ناديين في تونس العاصمة وهما الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي[2]. كما يوجد دربي مصغر يجمع أحد هذين الفريقين مع نادي الملعب التونسي. يمثل كل واحد من الفريقين حيا بمدينة تونس، حي باب سويقة بالنسبة للترجي وحي باب جديد بالنسبة للنادي الإفريقي. يحتل دربي تونس المرتبة الثالثة عربيا لترتيب الدربيات العربية.كانت مقابلات الدربي تدور سابقا في ملعب الشاذلي زويتن، ثم انتقلت إلى الملعب الأولمبي بالمنزه، ومنذ عام 2001 أصبحت تدور في الملعب الأولمبي برادس.

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تبدأ مباريات الدراما بين النادي الإفريقي و الترجي الرياضي التونسي خلال الموسم 1923-1924، عندما ينضم النادي الأفريقي إلى الترجي في السلسلة الثانية (التتويج 1): أول دربي رسمي، والذي يقام في 23 مارس 1924 في أريانة نيابة عن الجولة الخامسة من البطولة من السلسلة الثانية، وفاز به النادي الأفريقي (3-0) . أول مباراة دربي لكأس تونس، التي أقيمت في 10 أكتوبر 1926 في فيلودروم بمناسبة الجولة ال 32، فاز بها النادي الأفريقي (1-0). في سياق منافسات كأس تونس، 6 مباريات ديربي قبل الاستقلال: واحدو فاز بها النادي الأفريقي في عام 1926، واحدة تنتهي بالتعادل وأربعة بفوز الترجي الرياضي التونسي، بما في ذلك اثنان في الدور قبل النهائي، في 1939 و 1947-1948. وقد دخل الفريقان في منافسة مباشرة في ربيع عام 1933، وهما يلعبان الآن في نفس القسم، باستثناء موسم واحد، والمنافسة الرياضية والمنافسة بينهما يأخذان أي رغبة في الاندماج. في هذه الفترة التي تلزم المنافسة تزوير الصور التي تم اقتطاعها أو على الأقل توجيهها أو التلاعب بها من نادي المدينة والأرستقراطي للنادي الأفريقي، راسخة بقوة في إيمائه بمنطقة باب جديد، في معارضة له الخصم يدعي أكثر شعبية ويذهب إلى تسوية في باب سويقة. إذا كانت هذه الرؤية تتطور من ملامح قادة الناديين، فإن الأندية تحسب بالتأكيد المزيد من الأحباء بين صفوفها، ولا أساس لها إما أن تدعمه أو تؤكد هذا الاختلاف. على العكس من ذلك، كان لاعبو النادي الأفريقي دائما من أصول اجتماعية وجغرافية متنوعة، وكذلك من أنصارهم 2. النادي الأفريقي و الترجي يلعبان معا في النخبة من موسم 1937-1938، و الترجي ضمنت انضمامها إلى السلسلة الأولى في نهاية موسم 1935-1936، النادي الأفريقي بعد انضمامه بعد عام واحد. أول ديربي في الدوري الأول وقعت في 26 سبتمبر 1937، خلال اليوم الثاني من موسم 1937-1938، وانتهت بالتعادل (1-1).

في 13 تشرين الثاني 1955 منير قبايلي يسجل في الدقيقة ال65 الهدف الأول في تاريخ الديربي منذ استقلال البلاد، زميله رضا المدب ضاعف النتيجة في الدقيقة 71 والسماح ناديه لتفرض على والنتيجة من 2 إلى 0 ضد الترجي. توقفت المباراة في الدقيقة 85 بعد هبوط الميدان من قبل لاعبي الترجي.

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في عام 1969، يلتقى الناديان للمرة الأولى في نهائي كأس تونس: فاز النادي الأفريقي بنتيجة 2-0 بفضل الأهداف التي سجلها عبد الرحمن رحموني وطاهر شايبي. في العام التالي، في حين أن النادي الأفريقي يفوز 1-0 في نصف المباراة، و لاعبي الترجي يقررون عدم العودة إلى الميدان للنصف الثاني بعد زاوية متنازع عليها من قبل الحكم في الدقيقة 41؛ قررت الجامعة التونسية لكرة القدن إعادة المباراة التي فاز بها النادي الأفريقي مرّة أخرى بنتيجة 1-0.في 5 مايو 1985، فاز النادي الأفريقي في المباراة 5-1، مما تسبب في خصمه ثاني أكبر خسارة له في دربي بعد نهائي 1978 الذي أنهى بفوز 5-2.في عام 1995، في حين أن الترجي الرياضي التونسي يؤدي على النتيجة 4-0 في الدقيقة 70، الحكم يطرد لاعب النادي الرابع ويوقف المباراة. في عام 2006، بعد صراع طويل من 120 دقيقة، فاز الترجي بركلات الترجيح في نهائي كأس تونس.في 27 يناير 2007، بعد تسع سنوات دون انتصار، فاز النادي الأفريقي مع هدف في 87 موسا بوكونغ.في الأول من مايو 2010، ولأول مرة في الدوري، لعبت ديربي وراء الأبواب المغلقة بدون جماهير.

وكانت أطول فترة غير مهزومة للنادي الأفريقي وقعت بين الفصول 1937-1938 و 1947-1948 (سبعة مواسم لعبت في أحد عشر عاما، أربعة مواسم قد ألغيت بسبب الحرب العالمية الثانية)، تشهد هذه الفترة ما بين موسم 1998-1999 والقسم الأول من موسم 2006-2007 (8.5 مواسم).

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في مرحلة الذهاب لموسم 2014-2015 مباراة ديربي نارية رغم إنتهائها بالتعادل 2-2 سجل الجزائري عبد المؤمن جابو الهدف الأول في الدقيقة 15' و رغم محاولات العودة للمباراة من قبل لاعبي الترجي إلا أن التونسي "التيجاني بالعيد" يضاعف النتيجة في الدقيقة 56' بعد تمريرة حاسمة من "صابر خليفة"، و لكن تغيرت مجريات المباراة ضربة جزاء تحتسب للترجي ينفذها السينغالي " جوزيف يانيك دجانك" تصتدم الكرة بالعارضة و ترتد لتعود لنفس اللاعب و تدخل الكرة الشباك و لكن لم يحتسب الهدف بداعي التسلل. و لكن في العشر الدقائق الأخيرة تعود المباراة لنقطة الصفر بالتحديد في الدقيقة 81' يسجل "جوزيف يانيك دجانك" هدف التذليل بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي النادي الأفريقي. و يعود نفس اللاعب "جوزيف يانيك دجانك" ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 87' لتشتعل مدرجات الملعب الأولمبي برادس و تنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

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خلال موسم 2014-2015، دربي من مرحلة العودة للبطولة، حاسمة لفصل ناديين من العاصمة من ناحية و النجم الرياضي الساحلي من ناحية أخرى، ويقام في 12 مايو 2015. قيل عنها «ديربي القرن» أو «ديربي المينياوي»[3] من قبل بعض وسائل الإعلام التونسية، وتنتهي المباراة مع انتصار لاعبي النادي الإفريقي 0-1، بطل الموسم. في مرحلة ذهاب موسم 2017-2018 تنتهي نباراة الديربي بنتيجو 1-0 لصالح الترجي من ضربة جزاء إثر لمسة يد من لاعب الإفريقي في منطقة الجزاء ليترجمها خليل شمّام لهدف.

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