اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الاردن واستراليا بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يقدم موقع الخليج 365 الرياضي لزواره خدمة مشاهدة مباراة الاردن واستراليا بث مباشر يلا شوت كورة لايف اليوم، يواجه منتخب الأردن نظيره منتخب أستراليا في يوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 على أرضية ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين على الأراضي الإماراتية، وستكون مشاهدة مباراة استراليا والاردن بث مباشر في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ضمن فعاليات بطولة كأس أمم آسيا 2019.

في آخر خمس مباريات خاضها منتخب الأردن قبل المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، نجح منتخب الأردن في تحقيق الانتصار في المباراة الأولى على حساب نظيره منتخب الهند بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة دولية ودية.

المباراة الثانية سقط منتخب الأردن في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب السعودية في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة تعرض منتخب الأردن إلى الخسارة على يد نظيره منتخب قيرغيزستان بهدف وحيد دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وخلال المباراة الرابعة تعرض منتخب الأردن إلى الخسارة على يد نظيره منتخب قطر بهدفين دون مقابل في مباراة دولية ودية، أما المباراة الخامسة فقد سقط فيها منتخب الأردن في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب الصين في مباراة دولية ودية.

أما على الجانب المقابل وفي آخر أربع مباريات خاضها منتخب أستراليا قبل المشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2019 م، نجح منتخب أستراليا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب الكويت بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة دولية ودية.

وفي المباراة الثانية سقط منتخب أستراليا في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في مباراة دولية ودية، وفي المباراة الثالثة نجح منتخب أستراليا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب لبنان بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة دولية ودية، أما المباراة الرابعة فقد نجح فيها منتخب أستراليا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب عمان بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة دولية ودية.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الاردن واستراليا بث مباشر عبر قناة Bein Max HD1 المشفرة بصوت المعلق خالد الغول، وذلك في تمام الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما نوافيكم بنقل مباراة استراليا والاردن مباشر قبل انطلاق المواجهة بقليل.