اونلاين | يلا شوت HD| مشاهدة مباراة الاردن واستراليا "اون لاين" بث مباشر| شاهد كاس اسيا مباشر

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يواجه المنتخب الأردني، نظيره الأسترالي، مساء اليوم الأحد، في افتتاح مشوارهما بكأس آسيا 2019، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من البطولة التي تستضيفها الإمارت وتستمر حتى يوم 1 فبراير المقبل.

يلا شوت HD| مشاهدة مباراة الاردن واستراليا "اون لاين"

والمباراة هي الأولى بينهما على صعيد بطولة كأس أمم آسيا، إلا أنهما تقابلا في 4 مباريات بتصفيات مونديالي 2014 و2018.

وبالعودة لنتائج المباريات الـ4 التي جمعتهما من قبل فإن كل منهما حقق الفوز على أرضه وخسر خارجها، لتكون المحصلة هي فوز كل فريق على منافسه مرتين.

مباراة الاردن واستراليا "اون لاين" بث مباشر| شاهد كاس اسيا مباشر

ويتسلح منتخب الأردن بالمعنويات المرتفعة، بوصفه أكثر المنتخبات العربية التي أرهقت الفريق الأسترالي، بعدما سبق له التفوق عليه مرتين خلال المواجهات الماضية، وإن كان خسر بالعدد نفسه من المباريات أمام أستراليا، لكنه أثبت في مناسبات عدة أنه قادر على صنع المفاجأة وترسيخ العقدة أمام منافس مرعب.

ويملك منتخب الأردن أسماءً قابلة للتألق في النسخة الحالية من البطولة، أبرزها موسى التعمري وإحسان حداد، وبهاء عبد الرحمن، بوجود ياسين البخيت الذي يعرف الملاعب الإماراتية جيدًا، بحكم احترافه في صفوف دبا الفجيرة، إلى جانب حارس الخبرة عامر شفيع الذي خطف الأضواء مؤخرًا، حينما سجل هدفًا من مرماه في مرمى المنتخب الهندي في مباراة ودية.

في المقابل، يخطط المنتخب الأسترالي بقيادة مدربه الوطني غراهام أرنولد لتحقيق بداية قوية والدفاع عن اللقب متسلحًا بخبرة نجوم دانييل فوكوفيتش وديجينيك وريان بيرت غرانت ومارك ميليغان وجيمي ماكلارين ومارتن بويل وتوم روجيتش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

2:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

1:00 مساءاً بتوقيت مصر .

1:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

1:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

1:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

1:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

2:00 مساءاً بتوقيت العراق .

1:00 مساءاً بتوقيت السودان .

2:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

1:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

12:00 ظهراً بتوقيت تونس .

12:00 ظهراً بتوقيت الجزائر .

12:00 ظهراً بتوقيت المغرب .

3:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

2:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

3:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

2:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

2:00 مساءاً بتوقيت قطر.

11:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.

2:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

11:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .

تنطلق المباراة الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي “beIN SPORTS MAX 1 HD AR”، و”Alkass EXTRA One HD”، ويعلّق عليها خالد الغول وأحمد الطيب.