رياضة | موعد مباراة سوريا وفلسطين في كأس أسيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة سوريا وفلسطين في كأس أسيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي منتخب سوريا، ضد منتخب فلسطين اليوم الأحد 6 يناير في الساعة 6 مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أسيا.

وأعلن مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعة تلك المباراة عبر قناة بين سبورت 1 ماكس الرياضية، وسوف يقوم بالتعليق علي هذا اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويسعي منتخب سوريا في التأهل إلي الدور القادم بعد المجموعات، حيث لم يتأهل من قبل لهذا الدور، خاصة بعد فشله في الصعود لكأس العالم في روسيا الماضي، عندما خسر أمام منتخب أستراليا في الملحق المؤهل للمونديال.

وتعد هذة المباراة هي الأولي للفريقين في دور المجموعات بالبطولة، وتضم هذة المجموعة بجانب سوريا وفلسطين، منتخبي أستراليا والأردن.