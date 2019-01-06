الان تتابع مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
يواجه نادي برشلونة الإسباني نظيره نادي خيتافي اليوم الأحد 6 يناير في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني.
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني
ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي، خاصة بعد فوزه الكبير أمام منافسه التقليدي نادي ريال مدريد بخماسية.
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني
ومن المقرر ان يذاع لقاء برشلونة وخيتافي بالجولة الثامنة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني
ونجح نادي برشلونة في جمع 37 نقطة في 17 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الأول بالليجا.
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني
وضع برشلونة وخيتافي في الدوري الإسباني:
يحتل برشلونة حاليًا المركز الأول في جدول الليجا برصيد 37 نقطة، في حين يتواجد خيتافي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام خيتافي:
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليت، ألبا
خط الوسط: بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال.
خط الهجوم: ميسي، كوتينيو، سواريز..
مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر 6-1-2019 الدوري الاسباني
المباراة : خيتافي X برشلونة الأسبوع: 18
الملعب: كولسيوم الفونسو بيريز
الحكم: كوادرا فيرنانديز
تُقام مباراة برشلونة وخيتافي في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 22:45 بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة والمعلق:
تُذاع تلك المباراة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD3، وذلك بصوت المعلق “رؤوف خليف”.
كما ستقوم القنوات التالية ببث المباراة وهي:
Cosmote Sport 2 HD
Ziggo Sport Select HD
Movistar+ Partidazo
LaLiga TV Bar
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