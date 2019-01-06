مباراة المريخ وهلال الأبيض اليوم الأحد 6/1/2018 والقنوات الناقلة للدوري السوداني

يحل المريخ العاصمي ضيفا على هلال التبليدي مساء اليوم الأحد الموافق 6 يناير 2019 ومباراة الجولة السابعة من المجموعة الأولى للدوري السوداني الممتاز 2019، حيث نقدم لكم الآن أسماء القنوات الناقلة لمباراة المريخ وهلال الأبيض مباشرة على الهواء، كما سنتابع معكم تشكيلة الفريقين وأهم أحداث اللقاء ونتيجة المباراة أول بأول حتى معرفة من فاز بها وبالنقاط الثلاثة، هذا وسنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت الإمارات والسعودية والكويت، وبتوقيت لندن وألمانيا وسويسرا وهولندا، وبتوقيت أمريكا وكندا.

تقام كورة المريخ وهلال الأبيض اليوم في الدوري السوداني على ملعب قلعة شيكان في مدينة الأبيض، مباراة اليوم ستكون مباراة القمة للمجموعة الأولى حيث يتصدر المركز جدول ترتيب تلك المجموعة والمركز الأول برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، هلال الأبيض يحل في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي الخرطوم الوطني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط من ستة مباريات، ويحل رابعا حي الوادي نيالا برصيد 8 نقاط بنفس رصيد السادس الموردة.

مباراة المريخ وهلال الأبيض اليوم 6/1/2019 والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع مباراة المريخ وهلال الأبيض مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة الملاعب الرياضية سودان سبورت على بث القناة على قمر النايل سات 26 درجة شرق، كما يمكن للجميع مشاهدة المباراة بث مباشر على الإنترنت من خلال الحساب الرسمي لقناة الملاعب علي اليوتيوب، كما توفر صفحة قناة الملاعب الرسمية على الفيس بوك رابط بث مباشر للمباراة، موعد المباراة اليوم سيكون في الأوقات التالية :

الساعة 6.30 مساء بتوقيت السودان

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر

الساعة 8.30 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 5.30 مساء بتوقيت فرنسا وسويسرا وهولندا وألمانيا

الساعة 4.30 مساء بتوقيت لندن

الساعة 11.30 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.