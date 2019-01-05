شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضم حسين الشحات بعد الاتفاق مع إدارة العين الإماراتى على حسم الصفقة مقابل 90 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مسؤولو النادى الأهلى اتفاقهم مع نظرائهم فى نادى العين الإماراتى، بشأن انتقال حسين الشحات لصفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ونجحت مفاوضات الأهلى مع العين، بعدما تم الاتفاق على أن ينضم الشحات للأهلى مقابل 5 ملايين دولار، أى ما يعادل 90 مليون جنيه، وكان مسؤولو الأهلى قد حصلوا على توقيع اللاعب منذ فترة لمدة أربعة مواسم ونصف، انتظاراً لحسم المفاوضات بشكل رسمى مع نادى العين.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسمياً عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة، مع وصول البطاقة الدولية للاعب، حتى يتنسى له المشاركة مع الأهلى خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يشارك اللاعب فى المباريات رسمياً عقب مواجهة سموحة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الدورى الممتاز، ويسعى مسؤولو الأهلى لإبرام العديد من الصفقات القوية فى إطار الخطة الموضوعة لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل من أجل المنافسة على كافة البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، ويأتى التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى نسختها الحالية هو الأهم. وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى والجماهير الحمراء بعد تأكيد المسؤولين داخل النادى على حسم الصفقة وانضمام حسين الشحات خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يعول الجميع على الشحات لإعادة الاتزان والاستقرار الفنى والإدارى للأهلى.