رياضة | تفاصيل خناقة جنش والهاني سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل خناقة جنش والهاني سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك، للطرد في مباراة الاتحاد السكندري، بعد دخوله في مشادة عنيفة مع الهاني سليمان حارس مرمى زعيم الثغر.
وقام الهاني سليمان حارس الاتحاد باستفزاز محمود علاء وجنش بعد خروجهم حيثُ حدثت اشتباكات بالأيدي بين الثنائي.
وتعرض محمود علاء لاعب الزمالك لموقف محرج بعد أن حاول أحد أعضاء الجهاز الإداري للاتحاد الإعتداء عليه بالضرب، ومن ثم حدثت مشادة الهاني وجنش.
ودخل حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لغرفة خلع ملابس الفريقين وطرد الحارسين "جنش والهاني".
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