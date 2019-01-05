اونلاين | كاس اسيا| بث مباشر مباراة الامارات والبحرين| شاهد (الان)

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يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت 5/1/2018 مباراة البحرين والامارات في المباراة الافتتاحية لبطولة كاس اسيا ٢٠١٩ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المنامة، الذي يوازي الساعة السادسة بتوقيت القاهرة و الثامنة بتوقيت الامارات kor، ستقوم بي إن سبورت بعرضه على القناة المفتوحة.

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وقبل بداية مباراة البحرين والإمارات، يبدا حفل افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء السبت، وسيكون زمن الحفل حوالي 13 دقيقة.

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