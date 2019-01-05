اونلاين | بث مباشر... مباراة الإمارات والبحرين في كأس آسيا 2019 (دقيقة بدقيقة)

تنطلق - بعد قليل- أولى مباريات كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي البحرين والإمارات، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

الجماهير البحرينية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية لمساندة منتخبها

الجماهير الإماراتية تتوافد على استاد مدينة زايد الرياضية في #أبوظبي لدعم منتخبنا الوطني في المباراة الافتتاحية لبطولة "#كأس_آسيا_الإمارات2019

بث مباشر مباراة الإمارات والبحرين مشاهدة مباشرة كورة ستار الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف يلا شوت yalla shoot رابط سريع أسرع رابط بث مباشر بدون تقطيع، تنطلق مباراة افتتاح كأس الأمم الأسيوية “كاس اسيا” لعام 2019 المُقامة في الإمارات اليوم الموافق الخامس من يناير على ملعب مدينة زايد الرياضية بين منتخب الإمارات ومنتخب البحرين، كما ستشهد المباراة حضور جماهيري كبير من جانب المنتخبين الشقيقين خاصة وأنها تجمع بين منتخبين عربيين قويين.

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تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت البحرين والسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، كما ستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر مباراة الإمارات والبحرين

بث مباشر مباراة الإمارات والبحرين الاسطورة كورة ستار يلا شوت رابط سريع، وقد صرح المدير الفني لمنتخب البحرين أن فريقه سعيد بمواجهة الإمارات في مباراته الأولى في كأس الأمم الأسيوية، كما أنه يملك فريقاً من الشباب ليس لديهم الكثير من الخبرة لكنهم سيقدمون أروع ما لديهم في مباراة اليوم.

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وقد أكد المدري التشيكي “سكوب” بأن الجمهور عامل مهم في مباراة اليوم ولهذا فإن الحضور الجماهيري لمساندة البحرين سيكون شيء رائع، كما حرص مدرب الإمارات على إعطاء تعليماته باللعب السريع في مباراة الغد وعد الاحتفاظ بالكرة طويلاً.

سيتم وضع رابط البث قبل المباراة.

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