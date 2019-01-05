يقدم موقع الخليج 365 خدمة مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم 5-1-2019 في كأس آسيا 2019 حيث ستقام مباراة الإمارات ضد البحرين في افتتاح بطولة أمم آسيا، يوم السبت الخامس من يناير الجاري، في تمام السادسة مساءًا بتوقيت مصر، والسابعة بتوقيت السعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وستنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD.

المنتخب الإماراتي يخوض مباراة الافتتاح أمام نظيره البحريني طامعًا في حصد أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة القارية، مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، وذلك من أجل المنافسة على تذكرة التأهل للدور التالي مبكرًا، ولم يخسر الإمارات أمام منافسه في أي مباراة منذ 2008، حيث حقق 5 إنتصارات في آخر خمسة مباريات بينهما، كما تغلب عليه 2-1 في مباراة النسخة الماضية من البطولة القارية.

علي الجانب الآخر، يطمح منتخب البحرين لتحقيق أولي مفاجآت البطولة، بالفوز على المنتخب المُستضيف واقتناص النقاط الثلاث للمباراة، وذلك أملًا في المنافسة على تذكرة العبور لدور الـ16 للبطولة.

تنطلق في تمام السادسة مساء السبت الموافق الخامس من يناير الجاري، المباراة الافتتاحية للنسخة السابعة عشر من بطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستجمع المباراة المنتخب الإماراتي مع ضيفه البحريني، على استاد مدينة زايد، ضمن منافسات المجموعة الأولي للبطولة والتي تضم معهما منتخبي الهند – تايلاند.