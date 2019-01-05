اونلاين | كاس اسيا 2019 - بث مباشر مباراة الامارات والبحرين - مشاهدة البحرين

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يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم السبت 5/1/2018 مباراة البحرين والامارات في المباراة الافتتاحية لبطولة كاس اسيا ٢٠١٩ في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المنامة، الذي يوازي الساعة السادسة بتوقيت القاهرة و الثامنة بتوقيت الامارات kor، ستقوم بي إن سبورت بعرضه على القناة المفتوحة.

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وقبل بداية مباراة البحرين والإمارات، يبدا حفل افتتاح البطولة في الخامسة والنصف مساء السبت، وسيكون زمن الحفل حوالي 13 دقيقة.

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تنطلق في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت فعاليات النسخة السادسة عشر لبطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفتتح مباريات البطولة اليوم بين منتخبي الإمارات والبحرين في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في مباراة مثيرة يترقبها عشاق الكرة العربية، خاصة وأن المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور، كورة لايف مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين اليوم السبت 5-1-2019 لايف في كأس آسيا. على أرضية ملعب هزاع بن زايد في قلب العاصمة الإماراتية أبو ظبي، سيكون عشاق الكرة العربية والآسيوية على موعد مع انطلاق واحدة من أقوى البطولات القارية، وهي بطولة كأس الأمم الآسيوية، والتي سبق لعب 15 نسخة منها، ويعد المنتخب الياباني صاحب نصيب الأسد من التتويج بهذه البطولة بـ4 ألقاب، يليه منتخبي إيران والسعودية بثلاثة القاب، يلا شوت مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين في افتتاح كأس آسيا اليوم السبت بث مباشر وسريع. المنتخب الإماراتي صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، والذي تحمل عليه الجماهير الإماراتية آمالا عريضة في تحقيق انجاز كبير والذهاب بعيدا بالبطولة، يسعى تحت قيادة مدربه القدير زاكروني لتحقيق انتصار في افتتاح مبارياته، لكي تكون بداية مثالية له على حساب نظيره البحريني، وسبفتقد الفريق لعمر عبد الرحمن عموري نجم الكرة الإماراتية الأول وميسي العرب، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع فريقه الهلال السعودي، كورة ستار مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم السبت 5-1-2019 في بطولة كأس أمم آسيا . المنتخب البحريني الذي يدخل موقعة اليوم وعينه على اقتناص النقاط الثلاث أيضا من أجل وضع قدم في الدور الثاني للبطولة، ويقع المنتخبين في المجموعة الأولى بجانب كلا من البحرين وتايلاند ، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم السبت في كأس آسيا . وتشهد النسخة الحالية تطورات كثيرة، حيث تقام البطولة لأول مرة في تاريخ المسابقة بمشاركة 24 منتخبا، بينما يشارك ايضا10 منتخبات عربية لأول مرة في تاريخ البطولة، وهي سوريا والعراق والأردن وفلسطين واليمن وعمان وقطر والبحرين والسعودية والإمارات، وتسعى المنتخبات العربية للعودة للتتويج بعد غياب 12 عاما، حيث كان منتخب العراق أخر منتخب يفوز بلقب البطولة عندما توج باللقب في عام 2007 على حساب السعودية بهدف نظيف سجله السفاح يونس محمود، كورة اون لاين مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم السبت في كأس آسيا. وسيتم نقل مواجهة الإمارات ضد البحرين اليوم السبت 5-1-2019 في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR ، والتي ستقوم بنقل بطولة كأس أمم آسيا 2019، ويسبقه الاستوديو التحليلي للبطولة في بث حي وسريع بدون تقطيع، بين ماتش مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر اليوم السبت 5-1-2019 في كأس آسيا.

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