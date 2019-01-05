اونلاين | بث حي .. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم | يلا شوت | كورة لايف | كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة جول

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والاتحاد السكندري السبت 5/1/2019 في الدوري المصري الممتاز، حيث يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره فريق الاتحاد السكندري في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في يوم السبت الموافق 5 يناير 2019، على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية على الأراضي المصرية.

وتُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع الخليج 365 الرياضي لنقل المباريات، ويدخُل فريق الزمالك المباراة ساعياً لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز، فيما يسعى فريق الاتحاد السكندري لمحاولة تعزيز موقعه في وسط الترتيب بعيداً عن منطقة الهبوط.