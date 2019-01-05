اونلاين | مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الامارات ضد البحرين بث مباشر كورة ستار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم كورة اون لاين .. مشاهدة مباراة الامارات ضد البحرين بث مباشر كورة ستار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بنكهة عربية خالصة، تفتتح بطولة كأس آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، السبت، بمواجهة مرتقبة بين المنتخب الإماراتي ونظيره البحريني، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويخوض "الأبيض" الإماراتي المباراة بمساندة قوية متوقعة من جمهوره الذي يمني النفس باللقب الآسيوي الأول له في البطولة.

ويؤكد ألبرتو زاكيروني مدرب المنتخب الإماراتي أن طموح "الأبيض" هو إحراز لقب نسخة 2019 من البطولة.

وأضاف المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي عشية المباراة الافتتاحية "منذ تسلمت مهمة تدريب المنتخب قبل عام كان الهدف الرئيسي الفوز بلقب كأس آسيا".

وسبق لزاكيروني البالغ من العمر 65 عاما، أن قاد اليابان الى لقب نسخة 2011، وقال ممازحا بهذا الشأن "حصل ذلك قبل 8 ثمانية أعوام، بدأت أشعر بأنني عجوز".

وسيخوض المنتخب الإماراتي البطولة في غياب بعض لاعبيه المؤثرين يتقدمهم صانع الألعاب عمر عبد الرحمن، إلا أن زاكيروني أبدى ثقته بقدرة لاعبيه الحاليين على تجاوز الغيابات.

في المقابل، يأمل المنتخب البحريني في تحقيق المفاجأة في المباراة الافتتاحية، والفوز على منتخب البلد المضيف في بداية مسيرته بالعرس الآسيوي.

وتبحث الكرة البحرينية عن تكرار إنجازها الأفضل في البطولة القارية، بتحقيقها المركز الرابع في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في الصين عام 2004، ويقودها منتخبها هذه المرة المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب.

وقال رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة "مباراتنا الافتتاحية أمام الإمارات ستكون الأهم خاصة أن الاضواء ستكون مسلطة عليها من قبل الجميع. المنتخب البحريني سيسعى للظهور بالصورة الإيجابية الجديدة وقادر على النقلة الجديدة للكرة البحرينية".

وأضاف: "طموحنا أن نسير خطوة بخطوة، وهدفنا الرئيسي هو التأهل من هذه المجموعة وبلوغ الدور الثاني".

واستعدت البحرين للبطولة بخوض معسكر مغلق في العاصمة المنامة، وثلاث مباريات ودية حقق فيها ثلاث انتصارات على منتخبات طاجكيستان بخمسة أهداف دون رد، ثم التفوق على لبنان بهدف دون رد، وأخيرا الفوز على كوريا الشمالية في البروفة النهائية بأربعة أهداف نظيفة.