رياضة | شاهد لحظة بلحظة مباراة الأهلي وجمهورية شبين الودية 1-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد لحظة بلحظة مباراة الأهلي وجمهورية شبين الودية 1-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت مباراة النادي الأهلي الودية مع نظيره جمهورية شبين، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في بطولة الدوري المصري.

ودفع لاسارتي بتشكيل مكون من: شريف إكرامي - أكرم توفيق - ساليف كوليبالي - أحمد علاء - محمود وجيد - إسلام محارب - محمد محمود - جيرالدو - وليد سليمان - جونيور أجايي - مروان محسن.

ولاتزال النتيجة التعادل السلبي حتى الآن .

وتعرض وليد سليمان نجم الأهلي لإصابة قوية ليغادر اللقاء في الدقيقة 30 من عمر اللقاء ويحل بديلا له ميدو جابر.

تصدى أحمد المحرات حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين، لكرة صاروخية من محمد محمود لاعب الأهلي، بالمباراة الودية المقامة حاليًا بالتتش.



وتعرض أكرم توفيق، للإصابة بعد التحام قوي مع لاعب شبين الكوم، ليغادر هو الأخر أرض الملعب، وشارك اللاعب الشاب كريم يحيى بدلا منه.

جونيور أجايي يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي، في الوقت بدل الضائع من أحداث شوط المباراة الأول، مستغلا كرة ارتدت من الحارس بعد تنفيذ ركلة ثابتة.