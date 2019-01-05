اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الامارات والبحرين كورة ستار .. بث مباشر مباراة الامارات والبحرين كورة لايف

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يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب البحرين مساء اليوم السبت الموافق 5 يناير 2019 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس آسيا 2019 والتي ستقام في دولة الإمارات حتى 1 فبراير القادم، حيث سنقدم متابعة لكل أخبار اللقاء وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والبحرين مباشرة ونجيب عن عدة تساؤلات منها هل هناك قنوات مفتوحة تقدم بث مباشر لمباراة اليوم أم جميعها مشفرة، تلك المباراة هي مباراة الجولة الأولى من المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب الإمارات كلا من الهند وتايلاند، هذا وسنقدم لكم موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا والسويد وسويسرا وإيطاليا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

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ماتش الإمارات والبحرين في كأس آسيا اليوم السبت يقام على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي عاصمة الإمارات، يذكر أنه يتأهل لدور الستة عشر أول وثاني المجموعات الستة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث، يقود المنتخب الإماراتي المدير الفني الإيطالي المخضرم زاكيروني، والذي يبحث مع نجوم الأبيض إسعاد كل الجماهير الإماراتية وتحقيق لقب بطولة كأس آسيا لأول مرة، يذكر أن أكبر إنجاز للإمارات في بطولات آسيا كان المركز الثاني في نسخة 1996.

بث مباشر مباراة الامارات والبحرين كورة لايف

كلاكيت 27 مرة

سوف تكون مباراة الإمارات والبحرين الافتتاحية في كأس آسيا السبت هي المباراة رقم 28 في تاريخ لقاءات المنتخبين بعدما ألتقيا من قبل في 27 مباراة، تميل الكفة في تلك المواجهات المباشرة بين المنتخبين لمصلحة منتخب الإمارات الذي حقق الفوز في 14 مباراة مقابل 9 مرات فاز فيهم المنتخب البحريني، بينما كانت نتيجة التعادل حاضرة بين المنتخبين في 4 مباريات، سجل منتخب الإمارات خلال تلك المواجهات المباشرة 52 هدف مقابل 37 هدف سجلهم منتخب البحرين، ترتيب الإمارات عالميا في المركز 79 والبحرين في المركز 113.

مباراة الإمارات والبحرين يوم السبت 5/1/2019 والقنوات الناقلة لكأس آسيا

بخصوص قنوات تذيع مباراة الإمارات والبحرين بث مباشر على الهواء فسوف تتمكن الجماهير من مشاهدة المباراة عبر قناة bein sports max hd1 مع المعلق الرياضي حفيظ دراجي، وتذيع المباراة قناة alkass max one hd مع المعلق حسن العيدروس، حكم المباراة سيكون الدولي الأردني أدهم مخادمة، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية :

الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات

الساعة 7 مساء بتوقيت البحرين والسعودية والكويت وقطر

الساعة 5 مساء بتوقيت السويد وألمانيا وإيطاليا

الساعة 4 عصرا بتوقيت لندن

الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

تحديث : تصريحات المديرين الفنيين

قال المدير الفني الإيطالي زاكيروني خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الإمارات والبحرين اليوم السبت الافتتاحية أن المنتخب الإماراتي جاهز لبداية المشوار في البطولة الآسيوية، حيث عبر زاكيروني عن سعادته بقيادة المنتخب الإماراتي مؤكدا أن الهدف الأساسي له هو تحقيق لقب بطولة آسيا 2019 قائلا أن لقب البطولة يمثل كثيرا للجماهير، ومن جانبه عبر المدير الفني التشيكي لمنتخب البحرين ميروسلاف سكوب عن سعادته بلعب المباراة الافتتاحية أمام البلد المضيف، مؤكدا على احترامه لقوة منتخب الإمارات وأكد أن منافسه هو المرشح الأول للتأهل عن المجموعة الأولى ولكنه يدخل لقاء اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية.

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