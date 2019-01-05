اونلاين | youtube HD | بث مباشر مباراة الامارات والبحرين yalla shoot مشاهدة مباراة الامارات | يلا شوت | كورة لايف | beIN SPORTS

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مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين United Arab Emirates vs Bahrain في بطولة كأس الأمم الأسيوية بث مباشر (كأس آسيا 2019 الإمارات) تشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن ماكس HD1 تعليق حسن العيدروس وحفيظ دراجي , حيث يستضيف ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة أولي مباريات كأس آسيا والتي تفتح منافساتها اليوم بلقاء البلد منظم البطولة منتخب الامارات مع الشقيق منتخب البحرين في مباراة كبيرة منتظرة اليوم وذلك ضمن مباريات الجولة الأولي من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أسيا 2019 , المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت مكة المكرمة الثامنة بتوقيت الإمارات , مباراة الإمارات والبحرين بقيادة تحكيمية للحكم الأردني أدهم مخادمة , حيث يفتتح فريق الإمارات مباريات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019، والتي تستضيفها أراضيه، في الفترة من الخامس من شهر يناير الجاري، وحتى يوم الجمعة الأول من شهر فبراير القادم، وذلك حينما يستضيف نظيره البحرين .

مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين اليوم

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لقاء في كأس آسيا 2019 اليوم - مشاهدة مباراة الإمارات والبحرين

وينافس كلا منتخبي الإمارات والبحرين، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي تايلاند والهند، والذي يتلقي كلاهما أمام الآخر، بالجولة الحالية في اللقاء الآخر من المجموعة، في حين يلاقي منتخب الإمارات نظيره الهند بالجولة القادمة، فيما يواجه البحرين نظيره تايلاند. ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بصفته منتخب البلد المستضيف لمنافساتها، في حين يشارك منتخب البحرين نظراً لاحتلاله المركز الأول بالمجموعة الخامسة برصيد ثلاث عشرة نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن صاحب المركز الثاني تركمانستان، واصطحب كلاهما الآخر للبطولة. وقد التقى كلا الفريقين خلال عدد كبير من المباريات على مر التاريخ، سواء ببطولات خليجي، تصفيات التأهل لأمم آسيا في نسخ سابقة، مباريات ودية أو ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2015، والتي التقيا بالجولة الثانية من دور المجموعات بها، وانتهى بفوز منتخب الإمارات بهدفي لهدف. ويسعى المنتخب الإماراتي في ثاني مواجهات الفريقين بالبطولة القارية، وفي افتتاح مسيرتها بالنسخة الحالية من البطولة، لتحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث كاملة، من أجل التربع على قمة المجموعة، خاصة وأنه أكثر الفرق دعماً بالجماهير، في حين يأمل منتخب البحرين في مفاجأة الجميع وهزيمة المستضيف.