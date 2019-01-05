اونلاين | يلا شوت UAE بث مباشر الامارات والبحرين اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت UAE بث مباشر الامارات والبحرين اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار محبي كرة القدم حول العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدةمن أجل مشاهدة المباراة الافتتاحية من بطولة كأس أمم أسيا 2019 والتي ستستضيفها خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير المقبل.

وتنطلق ضربة البداية من مباراة الافتتاح بين الإمارات والبحرين على استاد مدينة زايد الرياضية وذلك اليوم السبت والموافق 5 يناير 2019 في تمام الساعة الـ6:00 بتوقيت القاهرة والـ7:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ8:00 بتوقيت دولة الإمارات.

يلا شوت UAE بث مباشر الامارات والبحرين اليوم كورة لايف

وتسعى البحرين للتغلب على الإمارات وكسر سيطرة الأخير على نتائج المباريات السابقة بين المنتخبين الودية والرسمية حيثُ فشل منتخب البحرين في الفوز على الإمارات منذ المباراة الودية التي جمعتهما عام 2008 وانتهت لصالح الأبيض بنتيجة 3-2.

وكانت آخر مباراة رسمية بين المنتخبين في كأس أسيا 2015 والتي جمعتهما في دور المجموعات وانتهت لصالح الإمارات بنتيجة 2-1 في مباراة شهدت تألق كبير من نجوم الأبيض وبالتحديد المهاجم علي مبخوت الذي سجل هدفاً مبكراً للإمارات في الدقيقة "1".

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH

ويقع منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور في المجموعة الأولى من كأس أسيا برفقة منتخبات؛ البحرين والهند وتايلاند، ويذكر فأن هذه النسخة من البطولة تشهد مشاركة 11 منتخباً عربياً لذلك يأمل الكثيرون أن يكون حامل اللقب منتخب عربي.

وستكون مباراة الإمارات مع البحرين في المباراة الافتتاحية من كأس أسيا مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR بصوت المعلق حسن العيدروس وعلى قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق المتميز حفيظ دراجي.

وهناك قنوات أخرى حاصلة على حقوق بث المباراة مثل Alkass EXTRA One HD وأيضاً Alkass EXTRA TWO HD على القمر Nilesat 101/102 عبر التردد 11919 أفقي والترميز 27500 ومعدل التصحيح هو 3/4.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الإمارات ضد البحرين في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أسيا 2019 عبر موقع الخليج 365 الرياضي بدون تقطيع ومجاناً.