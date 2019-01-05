الان تتابع مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

يفتتح منتخب الإمارات مشواره في بطولة كأس الأمم الأسيوية عندما يلتقي اليوم السبت مع البحرين بملعب مدينة زايد الرياضية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي تايلاند والهند.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

موعد مباراة الامارات ضد البحرين والقناة الناقلة

تنطلق مباراة الإمارات والبحرين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

ويشارك فى النسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 24 منتخباً، للمرة الأولى فى التاريخ، يتم تقسيمها إلى 6 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تنال المركز الثالث، وتشهد البطولة إقامة 51 مباراة تقام على ثمانية ملاعب فى أربع مدن هى، أبوظبى والعين ودبى والشارقة، وتستمر على مدار 28 يوماً.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

ويسعى منتخب الإمارات لتحقيق الفوز في ضربة البداية لقطع خطوة نحو تحقيق أول أهدافه بالمسابقة القارية وهو ضمان التأهل لدور الـ 16 من منافسات البطولة وهو يعتلي صدارة المجموعة الاولى من أجل مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة عن المركز الثالث.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

ويسجل منتخب الإمارات الظهور العاشر في بطولة كأس الأمم الأسيوية، وحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 1996 التي أقيمت على ملعبه فيما حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في نسخة 2015 التي أقيمت بأستراليا.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

أما منتخب البحرين فيسجل الظهور السادس في بطولة كأس الأمم الأسيوية، وكانت أفضل مشاركاته في نسخة 2004 عندما حصل على المركز الرابع فيما ودع النسخة الماضية من دور المجموعات.

مشاهدة مباراة الامارات والبحرين بث مباشر 5-1-2019 كاس اسيا

البطولة: كاس اسيا 2019

المباراة: الإمارات X البحرين الجولة: 1

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية

الحكم: أدهم مخادمة

المعلق : حسن العيدروس + حفيظ دراجي (خليل البلوشي + ابراهيم الهشال).

القنوات الناقلة:

Arena Sport 2

IRIB Varzesh

Arena Sport 1 HD Cro

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD