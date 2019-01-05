تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة Bein Sport الناقلة لمباراة سوريا وفلسطين في كأس آسيا 2019

تردد قناة بي ان سبورت Bein Sport 2018 من أكثر الترددات بحثاً، حيث يهتم مشجعي ومحبي الرياضة في الوطن العربي، متابعتها، لأنها تقوم بنقل معظم مباريات كرة القدم العالمية، خاصة بعدما أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت، أنها حصلت على حقوق إذاعة مباريات الدورى الانجليزى حتى عام 2022، وكذلك تقوم بنقل معظم البطولات العالمية فى أوروبا، بطولة الأمم الأوروبية، وكذلك دورى أبطال اوروبا، والدوريات الأوربية المختلفة، مثل الدورى الانجليزى، والدورى الفرنسى، والدورى الايطالى، والدورى الأسبانى.
احدث تردد قناة بي ان سبورت beIN SPORTS المشفرة والمفتوحة الناقلة لجميع المباريات
وتنقل قنوات قنوات “Bein sports” عبر قمر نايل سات وضبط جهاز الإرسال لمتابعة قنوات بي إن سبورت، ينبغي أن يكون الرسيفر من نوع hd وليس عادي لأن القناة تعمل بخاصية hd،.
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|fec
|النايل سات
|12245 (v)
|27500
|5/6
|عرب سات
|11566 (h)
|27500
|2/3
|سهيل سات
|11566 (h)
|27500
|2/3
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