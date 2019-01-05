هاشتاج «افتح التتش يا خطيب» يتصدر «تويتر» بعد هزيمة الأهلي

حمدي بكري
دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاجا #افتح_التتش_يا خطيب، والذي تصدر تريند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وذلك بعد هزيمة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز بهدف مقابل هدفين، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
وناشدت جماهير الأهلي الغاضبة، الكابتن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، فتح ملعب التتش أمام الجماهير لمؤازرة فريقها لتخطي الأزمة الحالية والعودة مرة أخرى للانتصارات.
وعلق أحد النشطاء قائلًا: "صالح سليم الذي حل اتحاد الكرة بقرار شخصي في ليلة واحدة، الخطيب يا...
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