رياضة | عاجل.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لبرشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح لبرشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية رغبة مسؤولي نادي برشلونة في حسم صفقة انتقال محمد صلاح إلى ليفربول في حالة رحيل الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن ريال مدريد يحاول بقوة التعاقد مع صلاح والذي كان هدفاً للملكي منذ الصيف الماضي لتدعيم خط هجوم الفريق خصوصاً مع رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن محمد صلاح لديه رغبة قوية في اللعب لصالح برشلونة بجوار زميله السابق فيليب كوتينيو والأوروجوياني سواريز والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح لن يرحل عن صفوف ليفربول بأقل من 180 مليون يورو، وهو لاعب يجد موافقة كبيرة على ضمه من قِبل نجوم البارسا.

ويقدم محمد صلاح أداء ومستوى مميز للغاية مع ليفربول حيثُ يتواجد في قامة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 13 هدفاً، بينما أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام في الصدارة بـ14 هدفاً.