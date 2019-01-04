رياضة | أهداف مباراة - بيراميدز 2 × 1 الأهلي || الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بيراميدز 2 × 1 الأهلي || الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز 2018/2019 بيراميدز 2 x

18:00 1 الأهلي الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2018/2019 ليفانتي - x

20:00 - جيرونا إسبانيول - x

22:00 - ليجانيس كأس الإتحاد الإنجليزي ترانمير روفرز - x

21:45 - توتنهام هوتسبير

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