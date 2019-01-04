شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يقترب من التعاقد مع مهاجم أم صلال القطرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى المصرى، التعاقد مع أحمد العش لاعب الأهلى السابق والفحاحيل الكويتى بعدما فسخ اللاعب عقده خلال الأيام الماضية، فضلا عن التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق البورسعيدى عقب فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المهاجم الأفريقى هو اللاعب النيجيرى أوساجاوا مهاجم أم صلال القطرى، بعدما أرسل مسؤولو النادى البورسعيدى التأشيرة الخاصة به للوصول إلى بورسعيد من أجل إتمام التفاوض مع اللاعب بشكل نهائى والإعلان عن الصفقة خلال أيام.

فيما استقر توريك جبرين لاعب وسط الفريق على الانتقال إلى نادى الكوكب السعودى أحد أندية الدرجة الثانية خلال يناير الجارى، بعدما تأكد من صعوبة مشاركته مع الفريق خلال المباريات المقبلة بسبب عدم قناعة المدير الفنى به.

ورفض إيهاب جلال ترشيح أحمد رفعت، لاعب وسط فريق الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق البورسعيدى خلال الفترة المقبلة لسببين أولهما أن اللاعب كان على خلافات مع المدير الفنى عندما كان يقود الأبيض فى الموسم الماضى.

كانت حالة من الغضب قد سادت الشارع البورسعيدى عقب الخسارة الخميس من الجونة بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة من الدورى الممتاز، وطالبوا مجلس حلبية بالرحيل وعدم العودة مرة أخرى لقيادة النادى فى المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى يسعى مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية لإنهاء أزمة سداد مستحقات جودى أنكى لاعب الفريق السابق التى تقدر بـ460 ألف دولار قبل يوم 25 يناير الجارى حتى لا يتعرض النادى لخصم نقاط من رصيده فى جدول الدورى.