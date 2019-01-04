الامارات | جدول مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات كأس آسيا 2019 في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنشر "الإمارات اليوم" جدول مباريات بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق غداً السبت في الساعة السابعة والنصف بحفل افتتاح معبر يستغرق 13 دقيقة بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون على اللقب في ملاعب أبوظبي ودبي والعين والشارقة، وتالياً جدول المباريات. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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