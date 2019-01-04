مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري جودة عالية بدون تقطيع

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي يوم الجمعة القادم 4 يناير 2019، الموافق 28 ربيع الآخر 1440 هجريًا، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل من جديد أمام فريق الداخلية بهدفين لمثلهما في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب بتروسبورت، وبهذا التعادل رفع أبناء القلعة الحمراء رصيدهم للنقطة 24 وظلوا في المركز السادس وبفارق نقطتين عن المقاولون والإنتاج الحربي أصحاب المركزين الرابع والخامس، فبعد أن خاض الفريق 12، استطاع الأحمر أن يحقق الفوز في 7 مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى هزيمتين.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع

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