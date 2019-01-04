اونلاين | مباراة الاهلي اليوم مباشر | الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم 4-1-2018 الدوري المصري كورة ستار

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أعلنت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز على موقع فيس بوك، عن مفاجأة قريبة خلال ساعة من الآن، قبل ساعات معدودة من مباراة الفريق أمام النادى الأهلي فى الدورى العام.

ويخوض فريق الأهلي في السادسة مساء اليوم، الجمعة واحدة من أصعب مبارياته هذا الموسم، حينما يلتقى مع فريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدورى الممتاز، ويدخل الأهلي مباراة اليوم وسط ظروف صعبة للغة، فالمارد الأحمر يُعانى كثيراً خلال الفترة الماضية من تراجع الأداء والنتائج وكان آخرها التعادل الصعب أمام الداخلية بهدفين لمثلهما وهو ما وضع الفريق فى موقف مُحرج أمام جماهيره.

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