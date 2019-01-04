اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة بيراميدز والاهلي youtube HD

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بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي اليوم حيث ان الأهلي حامل لقب بطولة الدوري المصري، يدخل مباراة اليوم وهو قادم من تعادل مخيب للآمال أمام الداخلية بهدفين لكل فريق في أخر مبارياته، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعها المارد الأحمر من 7 انتصارات والتعادل في 3 مواجهات وتعرض لهزيمتين فقط أمام الاتحاد والمقاولون، وباقي له 5 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة اليوم، الأهلي يدخل مباراة اليوم بقيادة فنية جديدة تحت قيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، وضمت قائمة الفريق 4 عناصر جديدة للفريق في مقدمتهم رمضان صبحي ومحمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو كوستا، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل العودة للمنافسة بقوة على لقب الدوري، أون سبورت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة 4-1-2019 في الدوري المصري.
بيراميدز الفريق المفاجأة في بطولة الدوري، والذي يسير بشكل جيد ويحتل المركز الثاني خلف الزمالك برصيد 30 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم لتقليص الفارق مع الزمالك، وأيضا لتحقيق فوز معنوي يثبت للاعبي الفريق أنهم قادرون فعلا على المنافسة على لقب الدوري المصري، ونجح الفريق في تحقيق 8 انتصارات و6 تعادلات ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة في 15 مبارة خاضها بالدوري المصري، وسيعول حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز عل قدرت البرازيلي كينو لقيادة الفريق للفوز في مباراة اليوم، جاري الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة 4 -1-2019 في الدوري المصري.
وتنقل بث مباشر مباراة الأهلي ضد بيراميدز في بث حي ومباشر عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في السادسة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 4 يناير 2019، لايف الآن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2019 في الدوري المصري
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