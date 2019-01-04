اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وبيراميدز | بث مباشر الآن kora star

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مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وبيراميدز | بث مباشر الآن kora star
يعيش الجهاز الفنى لبيراميدز يقيادة العميد حسام حسن فى حالة من الحيرة لاختيار تشكيل الفريق الأساسى قبل مواجهة الأهلى المرتقبة، المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.
فبعد انضمام الدبابة الأكوادورى جون سيفونيس وعبد الله السعيد وإيريك تراورى لبيراميدز فى الميركاتو الشتوى الجارى، فى ظل تواجد البرازيلى كينو ومحمد مجدى أفشة ومحمد فاروق، أصبح العميد حسام حسن فى حيرة من أمره قبل اختيار التشكيل الأساسى، وإن كان الأقرب أن يجلس عبد الله السعيد على مقاعد البدلاء بعد وصوله متأخراً، ومن المقرر أن يكون تشكيل بيراميدز الأقرب كالتالى:
مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وبيراميدز | بث مباشر الآن kora star
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
الدفاع : أحمد أيمن - محمد حمدى - على جبر - رجب بكار
الوسط : ايريك تروارى - محمد فتحى - محمد مجدى قفشة - نبيل دونجا
الهجوم : جون سيفونيس - كينو.
مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز اليوم | تابع لايف مباراة الاهلي وبيراميدز | بث مباشر الآن kora star
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