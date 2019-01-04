اونلاين | يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد بيراميدز الدوري المصري

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يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد بيراميدز الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4/1/2018 رابط يوتيوب لايف ماتش الأهلي ضد بيراميدز وتقام المباراة ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري،حيث يحل المارد الأحمر ضيفا على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، حيث من المنتظر أن يخوض الفريق الأحمر أصعب مباراياته نظرا لحساسية اللقاءات بين الفريقين وتحفز الجماهير ضد هذا النادي الجديد والذي نتج عنه خوض المباريات بدون جمهور، يلا شوت ماتش الاهلي وبيراميدز بث حي.

اضافة لتراجع مستوى المارد الأحمر في الفترة الأخيرة، ولكنه يدخل لقاء اليوم تحت قيادة الأورجوياني مارتي لاسارتي الذي اكتفى في الفترة الماضية بمشاهدة مباريات الاهلي من المقصورة ولكنه يدير اللقاء اليوم ويعول الجماهير على هذا المدرب الجديد منتظرين منه أن يعيد المارد الأحمر للطريق الصحيح واكتشاف نغمات الفوز من جديد بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز يوتيوب.

يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد بيراميدز الدوري المصري

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز يخوض المارد الأحمر لقاء اليوم وهو متواجد في المركز السادس برصيد 24 نقطة حققهم من خوض 12 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل في 3 وخسر مباراتين، وقد طالب الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي لاعبيه بضرورة الفوز بالثلاث نقاط وعدم التفريط في أي نقاط من أجل زيادة الرصيد والمنافسة على المرك الأول والإقتراب من المنافس اللدود نادي الزمالك، ويخوض الاهلي لقاء اليوم مفتقدا لجهود حسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي، ويسعى مدرب الاهلي الجديد على علاج الأخطاء التي ظهرت مؤخرا ومنها إهدار تسجيل ألأهداف والأخطاء الدفاعية يلا شوت مباراة الاهلي وبيراميدز كورة لايف.

يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد بيراميدز الدوري المصري

رابط لايف بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز بينما يدخل نادي بيراميدز لقاء اليوم وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة حققهم من خوضه 15 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراة، ويدخل بيراميدز لقاء اليوم تحت قيادة العميد حسام حسن الذي طالب لاعبيه بضرور تقديم أفضل مستوى اليوم، كما قررت ادارة نادي بيراميدز بتحفيز اللاعبين ماديا ف يحال الفوز على المارد الأحمر حث يتم صرف مكافآت ضخمة لكل لاعب مما يشعل المنافسة اليوم حيث أن بيراميدز في أفضل حالاته ويلعب اليوم متسلحا باكتمال صفوفه بعد تعافي المصابين يلا شوت بث مباشر اليوم مباراة الاهلي وبيراميدز كورة اون لاين.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز

الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت دولة الامارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبيراميدز

سيتم نقل مباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري المصري عبر شبكة قنوات on sport كونها المالك الحصري لنقل جميع مباريات الدوري وتحديدا على on sport HD الأولى ويعلق على المباراة المعلق أحمد شوبير، وتذاع المباراة أيضا على قناة Nile sport ويأتي التعليق بصوت المعلق مدحت شلبي.

يلا شوت..مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2018 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد بيراميدز الدوري المصري