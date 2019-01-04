اونلاين | يوتيوب HD.. بث مباشر مباراة الاهلي وبيراميدز yalla shoot

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يواجه نادي الأهلي، اليوم الجمعة 4 يناير 2019، نظيره بيراميدز في واحدة من اقوى مباريات الدوري المصري، حيث يحل فريق الأهلي ضيفا صعب المنال على نظيره بيراميدز في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما لحساب مؤجلات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2018-2019، في مباراة مثيرة بين الفريقين، كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة في الدوري المصري.

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يدخل الأهلي مواجهة اليوم وهو في المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، الأهلي المنتشي بصفقاته الجديدة بعد التعاقد مع رمضان صبحي وجيرالدو دا كوستا ومحمد محمود ومحمود وحيد، ويسعى الأهلي لتحقيق فوز هام في مباراة اليوم للدخول في المربع الذهبي للدوري، والاقتراب أكثر من مزاحمة الزمالك على صدارة الدوري، وسيعول الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي كثيرا في مباراة اليوم على الثلاثي رمضان صبحي ووليد أزارو ووليد سليمان، لتحقيق انتصار صعب على فريق عنيد، يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2019 في الدوري المصري.

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على الجانب الأخر يدخل فريق بيراميدز مواجهة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو القمة، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 30 نقطة، ولم يتلقى سوى هزيمة وحيدة حتى الآن في بطولة الدوري المصري أمام الآسماعيلي، وسيشهد اللقاء مواجهة خاصة بين حسام حسن مدرب بيراميدز ومارتن لاسارتي مدرب الأهلي، ودائما ماتشهد مواجهات العميد أمام الأهلي إثارة ومتعة كروية، وسيكون الثلاثي كينو وجوزن سيفوينتي ومحمد فاروق أبرز اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بيراميدز في موقعة اليوم، كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم في الدوري المصري.

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الأهلي نجح في العبور إفريقيا لدور المجموعات، بعدما تخطى عقبة جيما الإثيوبي بمجموع اللقائين بهدفين مقابل هدف، بعدما فاز ذهابا 2-0 بهدفين سجلهما ناصر ماهر ومروان محسن، وخسر في إثيوبيا بهدف، ووقع الأهلي في مجموعة متوازنة مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني وشبيبة الساورة الجزائري، كول كورة مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم الجمعة 4-1-2019 في الدوري المصري.

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وتنقل مباراة الأهلي ضد بيراميدز عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت في بث حي وسريع، ويسبقه الاستوديو التحليلي، وستشهد مباراة اليوم مفاجئة حيث سيقوم الإعلامي أحمد شوبير بالتعليق على مباراة الأهلي وبيراميدز عبر فضائية أون سبورت، أون سبورت لايف اتش دي مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في بث حي ومباشر اليوم الجمعة في الدوري المصري.