اونلاين | بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

تقدم الخليج 365 الرياضي بثا مباشرا لمباراة الأهلي وبيراميدز، التي ستقام في السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب الدفاع الجوي، بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى كل فريق إلى الفوز بالمباراة، من أجل التقدم أكثر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، كما أنها تعتبر مواجهة قوية جديدة بين حسام حسن المدير الفني لبيراميدز مع النادي الأهلي.

اللقاء هو التعارف الأول بين جمهور النادي الأهلي، والمدرب الجديد للفريق، الأورجوياني، مارتين لاسارتي، الذي تولى المهمة بشكل رسمي وقاد مران الفريق خلال الفترة الماضية.

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري