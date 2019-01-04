رياضة | عاجل.. الأهلي يحدد بديل حسين الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحدد بديل حسين الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى لجنة التعاقدات بالنادي الاهلي إلى حسم صفقة حسين الشحات لاعب العين الإماراتي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحصل الأهلي على توقيع حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق على كافة الأمور المالية في انتظار حسم الصفقة مع مسؤولي العين الإماراتي.

ويواجه الأهلي صعبة في حسم الصفقة خلال الانتقالات الشتوية الجارية بسبب تمسك المدير الفني للعين الإماراتي بخدمات اللاعب الذي وصفه بـ"الجوكر"، رغم علم إدارة النادي الإماراتي برغبة اللاعب في الانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

وتجهز لجنة التعاقدات بالأهلي برئاسة أمير توقيق بعض الأسماء البديلة للتعاقد معها، حال فشل التعاقد مع حسين الشحات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وحدد الأهلى إسلام جابر لاعب مصر المقاصة المعار لصفوف الداخلية، ليكون بديلا لحسين الشحات، في حالة فشل النادي في حسم صفقة نجم العين الإماراتي.

يذكر أن الأهلي تعاقد رسميا مع 5 لاعبين خلال الانتقالات الشتوية الجارية وهم: "محمود وحيد ومحمد محمود وجيرالدو ورمضان صبحي ومحمود السلمي".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في اللقاء المقرر له في السادسة مساء، على استاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الدوري العام.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من :-

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم نيدفيد - محمد هاني - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ناصر ماهر - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور، وعلي جبر، ورجب بكار، ومحمد حمدي

خط الوسط: محمد فاروق، ومحمد فتحي، ومجدي قفشة، ونبيل عماد دونجا

خط الهجوم: كينو، وجون سيفوينتي