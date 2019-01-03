مباشر .. سيتي 1 - 0 ليفربول .. أجويرو يتقدم

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول في ختام المرحلة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول صدارة بطولة الدوري برصيد 54، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ويبدأ السيتي التشكيل التالي: إديرسون، وكومباني - لابورت، وستونز، ودانيلو، وفيرناندينيو، وديفيد سيلفا، وبيرناردو سيلفا، وسيرلنج، وساني، وأجويرو

فيما يبدأ ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون، وأرنولد، ولوفرين، وفان دايك، وروبرتسون، وفينالدوم، وميلنر، وهيندرسون، وصلاح، وماني، وفيرمينو.

بدأ المباراة بضغط مبكر من مان سيتي، فاستطاع ساني المرور من الجانب الأيسر ليسدد الكرة ولكن أليسون تصدى لها.

وكاد أن يتقدم ليفربول في الدقيقة 18، بعد تمريرة سحرية من صلاح لماني الذي سدد الكرة لترتطم بالقائم، وترتد لدفاع السيتي الذي أخطأ في إبعاد الكرة وسط متابعة من صلاح، قبل أن يبعد ستونز الكرة على خط المرمى.

وتلقى لوفرين بطاقة صفراء، قبل أن يتبعه كومباني ببطاقة صفراء لتدخله القوي ضد محمد صلاح.

وتدخل فينالدوم بشكل قوي ضد ساني لينال بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 40 مر بيرناردو سيلفا من الجانب الأيسر ولعب عرضية لأجويرو الذي سبق لوفرين ليسدد كرة قوية ويعلن التقدم للسيتي، بعدما سكنت الكرة شباك أليسون.

ونال لابورت بطاقة صفراء قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، بتقدم السيتي بهدف نظيف.