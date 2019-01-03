اونلاين | بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريقا ليفربول ومانشستر سيتي، في المباراة المرتقبة بين الفريقين، اليوم الخميس 3-1-2019 بالجولة الـ21 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويقود النجم المصرى محمد صلاح، الخط الهجومي، حيث يبدأ الريدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلا من: أليسون - أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون - فينالدوم - هندرسون - ميلنر - محمد صلاح - فيرمينو - ماني.

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 54 نقطة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

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