اونلاين | بث مباشر (الشوط الثاني) .. مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم 2019/1/3

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر (الشوط الثاني) .. مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم 2019/1/3 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية خدمة البث المباشر للمباراة المرتقبة التي تجمع كلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي ضد نظيره ليفربول علي ملعب الإتحاد معقل السيتيزين ، في إطار قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي " البريميرليج" .

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ويسعي فريق مانشستر سيتي صاحب الأرض والضيافة تحقيق الفوز وإقتناص نقاط المباراة الثلاث من أجل تقليص الفارق مع ليفربول في صراع صدارة جدول الترتيب ، حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 47 نقطة ، وبفارق 7 نقاط كاملة عن ليفربول صاحب الصدارة .

فيما سيسعي محمد صلاح ورفاقه للفوز باللقاء وإحراج كتيبة بيب جوارديولا في عقر دارها من أجل التغريد بإنفراد في صدارة البريميرليج ، أو الخروج بنتيجة إيجابية تحافظ علي فارق السبع نقاط لمواصلة الضغط علي مانشستر سيتي .