شكرا لقرائتكم لاسارتى يتسقر على تشكيل الأهلى أمام بيراميدز.. وجيرالدو خارج الحسابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أستقر الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على تشكيله فريقه لمواجهة بيراميدز غدا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي : حراسة المرمى :شريف اكرامي (محمد الشناوي). خط الدفاع :محمد هاني ، ايمن اشرف، علي معلول وكريم نيدفيد. خط الوسط : عمرو السولية، هشام محمد ، ناصر ماهر ، احمد الشيخ، رمضان صبحي. خط الهجوم :وليد ازارو. فيما خرج الأنجولي جيرالدو من الحسابات رغم ضمه للقائمه، بعد تعذر قيده في اتحاد الكرة حتي هذه اللحظة.

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