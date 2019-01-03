اونلاين | كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس

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كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس

يفتتح ملعب الاتحاد معقل السيتي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات الأسبوع الأوروبي، في موقعة ينتظرها جمهور الكرة المصرية، لمشاركة الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل الريدز اليوم الخميس 3 يناير 2019.

يحل الريدز ضيفا صعب المنال على مانشستر سيتي في معقله ملعب الاتحاد في مباراة نارية، ليفربول يدخل موقعة اليوم وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه السبيرز توتنهام وسيسعى الألماني يورجن كلوب لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في موقعة اليوم، من أجل توسيع الفارق والانفراد بالصدارة أكثر وأكثر، ويعول الفريق كثيرا على قدرات الرباعي محمد صلاح وساديو ماني وشاكيري وفيرمينيو لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم.

كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس

على الجانب الأخر يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو صاحب الارض ويتواجد بين صفوفه الدولي الجزائري رياض محرز ، ويحتل السيتزن المركز الثالث برصيد 47 نقطة جمعها من 15 انتصار وتعادلين وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول والمنافسة على لقب البريميرليج ، وسيعول الإسباني جوارديولا على قدرات أجويرو مهاجم الفريق لتحقيق الفوز بجانب اختراقات ساني وسرعات سترلينج.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة 22:00، في بث حي ومباشر بدون تقطيع عبر قناة بي ان سبورت اتش دي، ويسبقه الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي والذي يتواجد على رأسه النجم المصري محمد ابو تريكة.

كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس

التقى ليفربول والسيتي من قبل في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 81 مباراة وفاز السيتي في 42 مباراة وتعادلا في 42 مباراة، ممايعني أن الريدز يتفوق بالضعف على السيتي في مواجهات الفريقين، كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في البريمير ليج.

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وسيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يعود الفرعون المصري لمواجهة السيتي ، ويعد محمد صلاح عقدة لفريق السيتي حيث أنه سبق وأن أحرز 4 أهداف في شباك الفريق الإنجليزي بقميص الريدز من قبل، ويسعى صلاح لزيادة رصيد أهدافه واستعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 13 هدفا خلف أوباميانج وهاري كين أصحاب المركز الأول برصيد 14 هدف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس.

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