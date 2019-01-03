اونلاين | كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس
يفتتح ملعب الاتحاد معقل السيتي أبوابه لاستضافة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الإنجليزي، في قمة مباريات الأسبوع الأوروبي، في موقعة ينتظرها جمهور الكرة المصرية، لمشاركة الدولي المصري محمد صلاح على رأس تشكيل الريدز اليوم الخميس 3 يناير 2019.
يحل الريدز ضيفا صعب المنال على مانشستر سيتي في معقله ملعب الاتحاد في مباراة نارية، ليفربول يدخل موقعة اليوم وهو في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه السبيرز توتنهام وسيسعى الألماني يورجن كلوب لقيادة الفريق لتحقيق الفوز في موقعة اليوم، من أجل توسيع الفارق والانفراد بالصدارة أكثر وأكثر، ويعول الفريق كثيرا على قدرات الرباعي محمد صلاح وساديو ماني وشاكيري وفيرمينيو لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم.
كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس
على الجانب الأخر يدخل فريق السيتي مباراة اليوم وهو صاحب الارض ويتواجد بين صفوفه الدولي الجزائري رياض محرز ، ويحتل السيتزن المركز الثالث برصيد 47 نقطة جمعها من 15 انتصار وتعادلين وتعرض للهزيمة في 3 لقاءات، وسيسعى الفريق لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع ليفربول والمنافسة على لقب البريميرليج ، وسيعول الإسباني جوارديولا على قدرات أجويرو مهاجم الفريق لتحقيق الفوز بجانب اختراقات ساني وسرعات سترلينج.
وتنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة 22:00، في بث حي ومباشر بدون تقطيع عبر قناة بي ان سبورت اتش دي، ويسبقه الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي والذي يتواجد على رأسه النجم المصري محمد ابو تريكة.
كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس
التقى ليفربول والسيتي من قبل في 165 مباراة في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول في 81 مباراة وفاز السيتي في 42 مباراة وتعادلا في 42 مباراة، ممايعني أن الريدز يتفوق بالضعف على السيتي في مواجهات الفريقين، كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في البريمير ليج.
كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس
وسيكون عشاق الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع المتعة والإثارة، عندما يعود الفرعون المصري لمواجهة السيتي ، ويعد محمد صلاح عقدة لفريق السيتي حيث أنه سبق وأن أحرز 4 أهداف في شباك الفريق الإنجليزي بقميص الريدز من قبل، ويسعى صلاح لزيادة رصيد أهدافه واستعادة صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني حاليا برصيد 13 هدفا خلف أوباميانج وهاري كين أصحاب المركز الأول برصيد 14 هدف، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس.
كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس
كانت هذه تفاصيل خبر اونلاين | كورة HD بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لايف FREE MATCH مشاهدة مباراة ليفربول اليوم الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.