اونلاين | بث livehd7 | شاهد liverpool اليوم | شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر | ليفربول ومان سيتي مباشر كورة اون لاين

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ننشر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم، حيث يستقبل ملعب الاتحاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم هي محض اهتمام جميع عشاق الساحرة المستديرة التي ستشاهد اللقاء عبر شاشات التلفاز، وسيعتمد مانشستر سيتي في هذا اللقاء على عامل لأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الريدز.

وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس 3-1-2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة فيما ستٌقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في تمم الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وستنقل المباراة مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية بشكل حصري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

ومن المتوقع أن يدخل الريدز اللقاء بتشكيلة مكونة من: أليسون، ألكسندر- أرنولد، فان دايك، ديان لوفرين، روبيرتسون، هندرسون، ميلنر، فينالدوم، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، فيما سيدخل مانشستر سيتي وتشكيلة متوقعة مكونة من: إيدرسون، والكر، ستونز، لابورت، دانيلو، فيرناندينيو، دي بروين، ديفيد سيلفا، رحيم سترلينج، ليروي ساني، سيرجيو أجويرو.

ومن الواضح أن ليفربول سيدخل هذا اللقاء متصدر الترتيب الأول بالدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي المتواجد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، وسوف يستعيد الريدز خدمات لاعبة جيمس ميلنر العائد من إصابة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.

قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

وسوف نتابع المزيد حيث من لموقع أن يتم الكشف عن قنوات مجانية ناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجانا، وسوف نوفرها لكم خلال هذه المقالة.

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