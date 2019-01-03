اونلاين | يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة يلا شوت جوال ليفربول ومانشستر سيتي بث الاسطورة yallakora |Koralive تابع لايف ماتش ليفربول

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ليفربول مازال يتصدر الدوري الانجليزي برصيد 54 نقطة حصدة في جميع لقاءاته الماضية مابين انتصارات وتعادلات فهل ياترى سوف يخسر الريدز في مباراة اليوم التي تجمع ليفربول ومانشستر سيتي كورة لايف بث مباشر كورة اون لان مشاهدة رابط بشغال نقل مباشر مباراة ليفربول والمان سيتي Kora Online اليوم الخميس 03/01/2019. سيشارك نجم الكرة المصرية محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي كلاعب اساسي كالعادة، حيث تزداد نجومية محمد صلاح من مباراة إلى الأخرى فلا يكاد ليفربول يصنع فرصة او يسجل هدفا إلا وقدم محمد صلاح تشترك في هذه الهجمة او الفرصة او تسجيل الاهداف، محمد صلاح حصد لقب هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي وحصد عدة القاب وجوائز ومن المتوقع ان يحصد هذا الموسم جوائز افضل واكثر من السابق.

يعتبر مانشستر سيتي هو المنافس الأقوى والابرز لـ ليفربول هذا الموسم وسوف تكون مباراة صعبة على الفريقين اللذان يتملكان أقوى ترسانة هجومية ودفاعية في الدوري الانجليزي ككل، فمثل مايعتمد جوارديلا على اوجيرو ورفاقه ويعاملهم معاملة خاصة من التحفيز النفسي والتشجيع كذلك يعمل يورجن كلوب مع محمد صلاح ورفاقة في ليفربول، سنشاهد اليوم الخميس رابط الاسطورة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بدهشة وذهول لان التوقعات أن يكون الاداء قوي جدا وستلعب المباراة برتم عالي وسيتخللها الكثير من الاهداف حسب أشهر المحللين الرياضيين حول ماتش ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت جوال HD بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول Yallakora.

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