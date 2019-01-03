اونلاين | يلا شوت الجديد hd .. رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر أون لاين video بجودة عالية في الدوري الأسباني

نقدم لكم رابط يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال المؤجلة في الدوري الإسباني اليوم الخميس بث مباشر أون لاين دون تقطيع، حيث يستضيف ملعب لاسيراميكا مباراة اليوم بين الريال وفياريال المؤجلة من الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وسنضع لكم رابط مشاهدة بث مباشر للمباراة قبل بدايتها بدقائق.

يلا شوت ريال مدريد وفياريال

يبدأ موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الخميس في الدوري الإسباني الساعة العاشرة والنصف مساءاً، ويمكنكم مشاهدة أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة bein sport hd 3 أو عبر القنوات المفتوحة الناقلة للقاء عبر مختلف الأقمار، أو روابط مشاهدة البث المباشر، حيث تأتي المباراة بعد حصول الليغا الإسبانية على راحة الشتاء، في حين تم تأجيل هذا اللقاء نظراً لمشاركة الريال في كأس العالم للأندية التي أحرز لقبها على حساب العين الإماراتي في اللقاء النهائي.

بث مباشر ريال مدريد وفياريال

ويتوقع موقع ماركا الإسبانية أن يبدأ ريال مدريد مبارته المؤجلة اليوم أمام فياريال بتشكيل يتكون من ثيو كورتوا لحراسة المرمى، وخط الدفاع الرباعي راموس، فاران، مارسيلو، كارفخال، وفي الوسط مودريتش وكاسيميرو وكروس وفي الهجوم الثلاثي بنزيما وبيل وفاسكيز.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال

سنضع لكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال قبل بداية اللقاء، يرجى تحديث الصفحة لتحديث البث بإستمرار.

ويحاول ريال مدريد تحسينه موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، بعد البداية المتعثرة للفريق في بداية الموسم.

وقد فاز ريال مدريد بأول بطولات الموسم بفوزه بكأس العالم للأندية على حساب العين الإماراتي في المباراة النهائية بأربع أهداف لهدف واحد.

ريال مدريد مع مدربه الجديد سيكون على أمل في مواصلة نتائجه الجديدة خاصة في دوري أبطال أوروبا واستعادة أمالة في المنافسة على لقب الدوري.