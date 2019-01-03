اونلاين | يلا شوت بي ان سبورت .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم ومانشستر سيتي بث مباشر في الدوري الانجليزي كورة لايف .. liverpool HD

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى يهم الكثيرين من عشاق كرة القدم في كل مكان، وعشاق فريق ليفربول الانجليزي، والذي يلعب له نجم منتخب مصر محمد صلاح، ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم هذه القنوات الرياضية، التي ستبث مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي مجاناً، أو بنظام الشيرنج، وذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون الإشتراك فى القنوات المشفرة، ينتظر عشاق الدوري الانجليزي هذه المباراة، ليشاهدوا مجموعة من أروع النجوم فى الدورى الانجليزى.

القنوات الناقلة مجانا لمباراة ليفربول ومانشستر سيتى

تمتلك قنوات بى ان سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، وهى قنوات رياضية مشفرة، يمكن مشاهدتها عن طريق الاشتراك، وهناك أيضاً عدد من القنوات الرياضية، على الأقمار الصناعية الأجنبية، ومن بين هذه القنوات:

قناة Idman Azerbaycan والتى تبث على القمر الصناعى AzerSpace وترددها 11175 أفقى معامل ترميز 27500 ومعامل تصحيح 5/6.

قناة IRIB TV 3 الإيرانية وتوجد على القمر إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 عمودى معامل الترميز 30000 ومعامل التصحيح 3/4، كما توجد أيضا على القمر Arabsat 2C/2D/3A بتردد 11881 أفقى معامل ترميز 27500، وتردد 11900عمودى معامل ترميز 27500.

قناة Varzish Sport HD والتى توجد على القمر Yahsat52.5°E ترددها 12548 أفقى معامل ترميز 3200 تصحيح 5/6، وتردد 11843عمودى معامل ترميز 27500 تصحيح 3/4.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى

تُقام المباراة يوم الخميس 3 يناير 2019، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، الثانية عشر بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ودولة سلطنة عمان، و سوف يتم نقل المباراة على قنوات bein sport.

لم يتم حتى الآن الاعلان عن التشكيل الأساسى لكلا الفريقين، ولكن الملامح الاساسية للتشكيل كماهى ولن يكون هناك تغييرات.

سوف يتم نقل المباراة على beIN SPORTS HD 2 المشفرة ويعلق على المباراة رؤوف خليف.

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