اونلاين | يلا شوت يوتيوب .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم - كورة لايف - كورة اون لاين - كورة ستار - كول كورة

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مباراة ليفربول ومانشستر سيتى فى الدورى الانجليزى لكرة القدم، يتطلع إلى مشاهدتها الملايين من جماهير كرة القدم فى انجلترا وفى جميع أنحاء العالم، وقد اكتسب فريق ليفربول شعبية كبيرة فى مصر والعالم العربى، منذ انضمام اللاعب المصري محمد صلاح، والذى استطاع إثبات وجوده، ليصبح النجم الأول لفريق ليفربول، واستطاع ان يحصل على الحذاء الذهبي للموسم الماضي، وهداف الفريق الأول، ووصل مع فريقه إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، ولولا اصابة محمد صلاح وقلة الخبرة لحصل الفريق على البطولة، وكثير من مشجعي ليفربول، لا يملكون الاشتراك فى القنوات المشفرة، ويبحثون عن قنوات مفتوحة تبث المباراة مباشرة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الانجليزي

مباراة ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الانجليزي، تقام الخميس 3 يناير 2019، فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، العاشرة بتوقيت القاهرة

قناة مفتوحة ستقوم بنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتى في الدوري الانجليزي

قنوات بى ان سبورت الرياضية المشفرة، هي المسؤولة عن نقل مباريات الدورى الانجليزى، و مباراة ليفربول ومانشستر سيتى، سوف يتم نقلها على الهواء مباشرة، من خلال قناة بي إن سبورت 2 الرياضية beIN Sports 2 HD .

قناة Idman TV Azerbaijan على القمر الصناعى الاجنبى AzerSpace 46°E وترددها – 11175 H 27500

قناة Varzish Sport HD على القمر TajikistanNSS 57°E وترددها 11565 H 10740Yahsat 52°E – 11785 H 27500

وسوف نتابع معكم الليلة المباراة المرتقبة.

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