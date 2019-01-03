اونلاين | bein sport | الآن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر kora live | يلا كورة مباراة ليفربول اليوم مع مان سيتي

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تقام اليوم مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي، يعد هذا لقاء هام وقوى في ختام مباريات الأسبوع الحادي والعشرين، حيث يترقب الجماهير في دول العالم المواجهة التى ستقام اليوم بين ليفربول ضد مانشستر سيتي في أقوي مباريات هذا الأسبوع، حيث يدخل فريق ليفربول لقاء اليوم برصيد 54 نقطة وبذلك يكون متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق سبعة نقاط عن فريق مانشستراوي، ويهتم الكثير من عشاق مشاهدة مباريات نادي ليفربول اهتمام متابعة لكل المباريات التى يشاركها وخاصة جماهير العالم العربي، نظرا لمشاركة اللاعب المصري محمد صلاح ضمن فريق نادي ليفربول، وما يقدمه اللاعب من اداء رائع،

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم مجانا

سنعرض لكم القنوات الرياضية، التي ستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الانجليزي، سوف تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الخميس 3-1-2019 والتى ستنقل حصرياً عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت، وستقوم قناة سوريا الرياضية بنقل مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي على تردد 10983 / 12110 على قمر أكسبريس رأسيى

موعد مباراة ليفربول و مانشستر سيتى اليوم

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، وتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا ولبنان في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وستذاع المباراة في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تشكيلة فريق ليفربول المتوقعة فى مباراة اليوم

– حارس المرمي: أليسون.

– الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، وساديو مانى.

– الدفاع: ألكسندر آرنولد، لوفرين، فان ديك، روبرتسون.

– الوسط: فابينيو(هندرسون)، ميلنر، فاينالدوم.

ستقام مباراة ليفربول و مانشستر سيتي اليوم فى تمام الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

يعلق على مباراة ليفربول و مانشستر سيتى اليوم الرياضى رؤوف خليف beIN SPORTS HD 2 المشفرة.

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