اونلاين | رابط الاسطورة المجانى مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم اون لاين يلا شوت ONLINE بث مباشر رابط سريع اونلاين

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في مباراة قوية يستضيف فريال فياريال نظيره ريال مدريد في العاشرة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الخميس 3 يناير 2019، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر لليجا الإسبانية.

الفريق الملكي يدخل مواجهة اليوم الخميس وعينه على النقاط الثلاث، من أجل العودة للمنافسة على لقب الليجا، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 29 نقطة جمعها الفريق من 8 انتصارات و5 تعادلات ومثلها من الهزائم، ويعول سولاري المدير الفني للريال كثيرا على قدرات الثلاثي كريم بنزيمة وجاريث بيل وإيسكو لقيادة الفريق للفوز في موقعة اليوم، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس 3-1-2019 في الدوري الإسباني.

فياريال الفريق صاحب الأرض والجمهور في مباراة اليوم، ويحتل الفريق المركز الـ18 برصيد 15 نقطة جمعها من 3 انتصارات و تعادلات و10 هزائم، ويسعى الفريق لتحقيق الانتصار من أجل الخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه، وتحسين موقفه أكثر في الليجا، كول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال اليوم الخميس 3-1-2019 في الدوري الاسباني.

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ريال مدريد نجح في الفوز بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في تاريخه، ليصبح أكثر الأندية تتويجا باللقب، بعدما فاز على العين الإماراتي في المباراة النهائية بأربعة أهداف، الريال الذي نجح في استعادة بريقه بعد رحيل مدربه السابق لوبتيجي، سيكون حريصا على تحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم في سلم الترتيب وملاحقة البرسا من جديد على لقب الليجا، وسيبذل لاعبو الملكي قصارى جهدهم في مباراة اليوم للفوز، أووربيا يقدم الريال مستوى مميز ونجح في التأهل لدور الـ16 للبطولة بعدما تصدر مجموعته بدوري أبطال أوروبا، لايف الآن مشاهدة مباراة ريال مدريد وفياريال بث مباشر اليوم الخميس في الدوري الإنجليزي.